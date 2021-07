Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zahlen Helmut Höge Viele Leute gehen beruflich mit Zahlen um, Buchhalter beispielsweise. Oftmals wissen sie dabei gar nicht (oder wollen nicht wissen), was sich hinter den Zahlen verbirgt. Im Varieté treten gelegentlich Zahlengedächtniskünstler auf. Es gibt Autisten, die bis zu 18stellige Primzahlen im Kopf haben. In seinem Aufsatz über den Biologen Konrad Lorenz schrieb der Philosoph Wolfgang Thorwald: »Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung. Dies kritisiert Lorenz als Verabsolutierung einer Abstraktion.« Für Lorenz ist die Mathematik ursprünglich eine Anpassungsleistung des menschlichen Denkorgans an die Außenwelt: Die Mathematik sei nämlich durch das Abzählen realer Einheiten entstanden. Dabei arbeite sie mit Abstraktionen. Zwei Einheiten seien sich aber nur deshalb absolut gleich, »weil es ›genaugenommen‹ beide Male dieselbe Einheit ›n...

