Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Kosmonaut Nummer 1 – Gagarin Nur einer kann der erste sein. Danach kommen unterbesteuerte Milliardäre, die dem Elend, das sie selbst auf Erden angerichtet haben, zu entkommen suchen. Holt sie runter, das All für alle! D 2021. MDR, 19.50 Uhr Non-Stop Bill Marks, ein Expolizist, hat seit dem Tod seiner Tochter ein Alkoholproblem. Nun begleitet er Transatlantikflüge als Sicherheitsbeamter. Während eines Fluges von New York nach London bekommt Marks die Botschaft, dass alle 20 Minuten einer der Fluggäste sterben werde, sollten nicht 150 Millionen Dollar auf ein Offshorekonto überwiesen werden. Ach, wie gut die individuell-kriminellen Energien, einsam reich zu werden, wohl in einer geplanten Wirtschaft zu nutzen wären!? GB/F/USA/CDN 2014. ZDF,...

