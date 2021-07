Handlungsmacht erlangen

Wiederaufflammen geht nur, wenn noch Glut da ist. Und Glut braucht zum Entstehen Feuer. Klassenpolitik, und darin eingebettet Klassenkampf, gibt es schon lange, auch wenn dies oft nicht genannt, sogar geleugnet wird. Das Feuer aber wurde nachweislich schon früh entzündet.

Nun hat die Coronapandemie fast alles überlagert und manches umgedreht, was die wieder aufflammende Diskussion aber nicht zum Erlöschen bringt, sondern eher befeuert. In der Pandemie wurden Tätigkeiten, meist niedrig entgolten und prekär, nun von vielen als »systemrelevant« erkannt, wobei die Ungleichheit noch lange nicht beseitigt ist. Alles scheint auf die »Normalität« zu warten, aber dazu gehört auch die Fortsetzung der Diskussion um Klassenanalyse und -politik, die an Breite und Intensität gewonnen hat. Es ist zu begrüßen, dass wieder verstärkt über Klassen, Klassenanalyse und Klassenpolitik diskutiert wird. Gerade in der Soziologie, den Politikwissenschaften und in den Medien ist sch...