Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die richtigen Lieder Songs aus Graubünden: Das Album »Rodas-R-Tunes« Harald Justin Musik aus der Schweiz? Jenseits von Beatrice Egli? Doch, gibt es, Musik aus dem kleinen reichen Land, das uns dreieckige Schokostangen, das Bankgeheimnis und Röschtis geschenkt hat. Allerdings, und das ist typisch für dieses Land und die andere Alpenrepublik, der die Welt Hitler verdankt, leben beide Länder vom ständigen, selbstauferlegten Verkleinerungszwang. Die Kärntner wollen nicht wie Wiener sein, die Wiener nicht wie Vorarlberger, und die Graubündner sind halt besondere Schweizer. Jeder Kanton pflegt seinen eigenen Dialekt, man ist stolz auf noch so kleine, in Bergen und Tälern versteckte Zwergvölker. Im nächsten Tal versteht man einander schon sprachlich nicht mehr, und die Sprache bewährt sich als prima Abschottungsmittel gegenüber dem Fremden. Womit wir bei Rodas...

Artikel-Länge: 2437 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen