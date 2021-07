Politbetrug des Tages: Freedom Phone

In Deutschland machen es Westentaschenliberale bei ihren großen Freiheitsversprechen meist nicht unter einem Auto, in den USA ist das billiger zu haben. Ende vergangener Woche kündigte der junge Millionär Erik Finman an, im August ein »Freedom Phone« auf den Markt zu bringen. Die Bitcoin-Spekulationen, mit denen er reich wurde, laufen nur noch schleppend, seitdem China gegen die Schwachsinnswährung vorgeht, doch auch die neueste Masche des Finanzmanns ist lukrativ: die US-Rechte über den Tisch ziehen. »Wir holen uns endlich die Kontrolle zurück«, verspricht Finman und kündigte einen »...