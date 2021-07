»Die Polizei sagte, sie sei überfordert gewesen«

Am Freitag wurde in Leipzig gegen Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle, kurz LEJ, demonstriert. Aktuell steht auch der Polizeieinsatz gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten in der Kritik, die am 10. Juli im Zusammenhang mit Blockadeaktionen festgenommen wurden. Welche Rolle spielte das am Freitag?

Mehr als 600 Menschen waren dort auf der Straße, um ihre Solidarität mit uns zu zeigen. Nach dem skandalösen Polizeivorgehen im Zuge unserer Blockadeaktion am vorvergangenen Wochenende war ihnen Wut anzumerken. Die Demo wurde von lokalen Bürgerinitiativen unterstützt, die schon seit Jahren gegen den Ausbau des Leipziger Flughafens und für ein Nachtflugverbot kämpfen.

Was ist bei der Blockade am 10. Juli geschehen?

In der Nacht zum 10. Juli hatten sich etwa 50 Aktivistinnen und Aktivisten vor die Hauptzufahrt zum Logistikzentrum des Paketdienstleisters DHL am Flughafen Leipzig/Halle gesetzt. Die Versammlung war im Laufe der Aktion angemeldet worden. Angesicht...