»Da war Bewusstsein drin«

Um die missliche, die überaus missliche Angelegenheit von hinten aufzuzäumen: Die Wahrheit sagte – und ich schreibe das, man dürfte es mir glauben, nicht gern – der allzu große Ehrenmann Uli Hoeneß am Finalsonntag, am 11. Juli, im »EM-Doppelpass« auf Sport 1. Die deutschen Spieler hätten sich, so Hoeneß, »in jeder Hinsicht unmöglich verhalten« und gegen den von Joachim Löw verordneten Schlafwagenfußball nicht aufbegehrt.

Dass das seinen Grund maßgeblich darin hat, dass in den Fußballinternaten nur noch bis zum Erbrechen angepasste, zu keinem eigenständigen Urteil mehr fähige Systemdienstleister gezüchtet werden, weiß jeder mittelmäßige Stammtisch, mögen die Fußballfeindenker von Zeit Online, der Süddeutschen Zeitung und den Nürnberger Nachrichten über ebenjenen auch rituell die gepuderten Näslein rümpfen.

Stefan Effenberg und Mario Basler (»Internate sind der größte Unfug, wo’s gibt«), diese schlimmen alten weißen Männer, hatten an angegebenem Orte drei Woc...