Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Juli 2021, Nr. 163

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Einfach und köstlich Polnisch kochen mit Agata Reul Zunächst Rote-Bete-Bouillon mit rosa gegrilltem Roastbeef, Kartoffelstampf und Stundenei. Danach wartet Gastgeber Björn mit einem Brathering auf. Reicht das für die Verankerung der deutsch-polnischen Freundschaft? WDR, Sa., 18.15 Uhr Im Netz der Versuchung Baker Dill führt ein nettes, aber armes Leben auf einer tropischen Insel. Seine Ruhe wird beendet, als seine Exfrau Karen mit einer Bitte bei ihm auftaucht: Er soll ihren gewalttätigen neuen Ehemann Frank zum Angeln mitnehmen, über Bord werfen und den Haien überlassen. Das wirkt erst alles wie normale Thrillerkost – und ist es denn gar nicht. USA 2019. Mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Vox, Sa., ...

Artikel-Länge: 2215 Zeichen

