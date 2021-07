Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Juli 2021, Nr. 163

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kleinkrieg in Beirut Libanon: Regierungsbildung gescheitert Jakob Reimann Nach einem monatelangen Machtkampf ist die Regierungsbildung im Libanon erneut gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Saad Hariri trat am Donnerstag von seinem Auftrag zur Regierungsbildung zurück, wie er nach einem Treffen mit Präsident Michel Aoun laut dpa gegenüber Reportern erklärte. Im Streit mit Aoun soll es um nicht näher benannte Umbesetzungen von Ministerposten gegangen sein. Hariri erklärte am Donnerstag abend im Interview mit dem TV-Sender Al-Dschadid, er habe eine Technokratenregierung angestrebt. Der maronitische Christ Aoun verfolgt hingegen die Postenverteilung streng nach konfessionel...

Artikel-Länge: 1936 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen