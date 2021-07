München ’72 – Das Attentat

1972: Die Olympischen Sommerspiele in München sollten ein Fest werden; eines, das Deutschland als nettes Land zeigt, das die Nazivergangenheit aber so was von hinter sich gelassen hat. Am Morgen des 5. September nimmt ein palästinensisches Kommando eine Gruppe israelischer Sportler als Geiseln. Sie verschanzen sich im Olympischen Dorf und verlangen nach einem Verhandlungspartner. Dann gerät alles zum Desaster. BRD 2012.

3sat, 20.15 Uhr

Die magischen Stimmen des Pop

Die Erfindung der Popstimme

Bob Dylan, Madonna, Britney ­Spears – was verbindet diese populären Stimmen, wie klingt Pop? Und warum? Und was macht Autotune mit der ganzen Sache? Zweite Folge im Anschluss, da geht es eben darum: Das Zeitalter der Stimmanipulation...