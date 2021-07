Die Berliner Hamptons

Wenn es den Berliner aufs Land zieht, fährt er in die Uckermark. Die kleinen Ortschaften zwischen Havel und Oder sind für den Hauptstädter das, was für den New Yorker die Hamptons sind. Das zumindest behaupten die Berliner, die in Pinnow, Tantow und Zichow ihre Datsche haben.

Die Liebe der Berliner zur Uckermark ist nur allzu verständlich, denn die Region im Norden Brandenburgs hat viel zu bieten: verträumte Alleen, schier endlose Kiefernwälder und zahlreiche Seen. Der stressverseuchte Großstädter erlebt im wohl großflächigsten Funkloch Deutschlands »Digital Detox« pur. An den Wasserstraßen sorgen nur stündlich herabgelassene Brücken für die längst überfällige Entschleunigung. Und die spärlichen kulturellen Angebote – die ortskundige Kanzlerin höchstselbst empfiehlt einen Besuch der Stadtmauer von Templin – üben in Genügsamkeit.

Vor allem aber ist die Uckermark nahezu menschenleer. Staus, Schlange stehen, Parken in der zweiten Reihe – all das gibt es hier ...