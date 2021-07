Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Gesundheitliche und soziale Schäden verhindern« Report zu Drogen- und Suchtfragen vorgestellt. Verband kritisiert Ausrichtung der Drogenpolitik. Ein Gespräch mit Heino Stöver Markus Bernhardt Am Donnerstag hat der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, Akzept e. V., den »Alternativen Drogen- und Suchtbericht 2021« vorgestellt. Was behandelt er? Der Bericht eröffnet eine konstruktiv-kritische Perspektive auf aktuelle Entwicklungen im Drogen- und Suchtbereich. Er informiert über vorbildliche Projekte und innovative Ansätze, weist auf Missstände und Blockaden hin und entwirft Szenarien für eine künftige Drogenpolitik. Dieses Korrektiv ist weiterhin dringend notwendig. Die Bundesrepublik verfügt zwar über ein differenziertes Hilfesystem, doch eine Vielzahl an Möglichkeiten bleibt ungenutzt: Individuen und Gesellschaft könnten weit besser vor Folgen des Drogenkonsums geschützt werden. Ob es um Tabak und Alkohol geht oder um illegale Substanzen: Die Zahl derer, die an den Folgen ihres Drogenkonsums erkranken oder versterben, könnte wesentlich geringer ausfallen. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Folgekosten k...

Artikel-Länge: 4214 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen