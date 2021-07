Zum Inhalt dieser Ausgabe | Von Partnern und Gegenspielern Wer will was im Mittleren Osten? Der geplante US-Rückzug bringt Spielräume für andere Akteure Karin Leukefeld Die USA wollen den Mittleren Osten, genauer: die arabische Welt, verlassen, um ihren neuen großen Herausforderer China im Osten zu belagern. US-Interessen in der politisch weitgehend destabilisierten Region – Militärbasen, Zugriff auf Öl und Gas, Kontrolle von Handelswegen – sollen von regionalen »Partnern« in Kooperation mit der NATO sowie direkt mit Großbritannien und den EU-Mitgliedern Frankreich, Deutschland und Italien abgesichert werden. Wichtigster regionaler Partner dafür ist Israel. Israel ist von wirtschaftlich geschwächten, destabilisierten arabischen Nachbarn – Jordanien, Syrien, Libanon – umgeben und kann in diesen Staaten jederzeit politisch, militärisch und wirtschaftlich destabilisierend intervenieren. Die neu aufgebauten Beziehungen von Israel zu arabischen Golfstaaten haben die innerarabische Spaltung vertieft und die Arabische Liga weiter geschwächt. Darüber hinaus ist Israel den westlichen Partnern durch Geheimdienstoperationen behilflic...

