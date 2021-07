Postpunk am Seil

Was wir in den letzten Minuten sehen, ist ziemlich tragisch: »Control«, Anton Corbijns biographischer, in undergroundartigen Schwarzweißgrau-Tönen gehaltener, sehr melodramatischer Film über Ian Curtis, zeigt den Sänger der legendären Postpunkband Joy Division bei den Vorbereitungen zum Suizid. Er präpariert das Seil, an dem er wenige Augenblicke später hängen wird. Seine Frau Debbie wird die Leiche ihres Mannes entdecken, in der Küche ihres trostlosen Reihenhauses. Und natürlich wird sie laut losschreien. Corbijn erspart uns den Blick in ihr Gesicht – wir schauen von außen aufs Haus.

Obwohl Curtis’ Tod der teleologischen Filmdramaturgie entsprechend am Ende kommen muss, hat man trotz des eigenen Vorwissens keine Chance, sich emotional zu wappnen, mehr noch: Man möchte, dass die Geschichte anders ausgeht. Aber das tut sie nicht. Ian Curtis stirbt mit 23 Jahren am 18. Mai des Jahres 1980 in Macclesfield bei Manchester – offensichtlich aufgerieben zwischen e...