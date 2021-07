Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Unversenkbare Reinhard Lauterbach Die berühmte Kreml-Astrologie war nichts dagegen. Ukrainische Medien zogen aus demselben Pressefoto des ukrainischen Innenministers Arsen Awakow mit dem neuen US-Botschafter in Kiew, George Kent, absolut gegensätzliche Schlussfolgerungen. Die eine These: Präsident Wolodimir Selenskij sei von dem Foto alarmiert gewesen, weil sich dort eine neue Allianz über seinen präsidialen Kopf hinweg anbahne. Die andere: Kent habe Awakow ein nicht ablehnbares Angebot gemacht – jetzt zurückzutreten, um von künftigen Korruptionsermittlungen verschont zu bleiben. Tatsächlich ist der Rücktritt Awakows erstaunlich. Er war am 27. Februar 2014, eine Woche nach dem Staatsstreich in Kiew, zum Innenminister ernannt worden und hatte dieses Amt seitdem ununterbrochen inne. Awakow ist der politische Vater der...

Artikel-Länge: 2466 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen