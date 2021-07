Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Focus online fungierte als Sprachrohr der Behörden« Kritik an öffentlicher Diffamierung von kurdischem Dachverband. Dessen Kongress war verboten worden. Ein Gespräch mit Yüksel Koc Henning von Stoltzenberg Der geplante Kongress des europäischen Dachverbandes kurdischer Organisationen und Einrichtungen, KCDK-E, der am vergangenen Sonntag in Bergisch Gladbach stattfinden sollte, wurde sehr kurzfristig verboten. Wie haben die Behörden das begründet? Wir wurden als Vorstand am Freitag von der Kölner Polizei angerufen. Man teilte uns mit, dass die geplante Konferenz nicht stattfinden darf. Gleichzeitig wurden auf deutschsprachigen Nachrichtenportalen wie Focus online, Kölner Stadtanzeiger und dpa diffamierende Berichte über die kurdische Selbstorganisierung und die Aktivitäten des Dachverbands veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem, dass »200 hochrangige PKK-Funktionäre« bei dem Kongress zusammenkommen wollten. Wir haben als KCDK-E diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Den Kongress zu verhindern, war eine rein politische Entscheidung, mit der Deuts...

Artikel-Länge: 4022 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen