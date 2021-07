Planlose Transatlantiker

Wüsste man nicht längst, wo die weltpolitischen Prioritäten von US-Präsident Joseph Biden liegen, dann könnte man auf sie schließen aus der Reihenfolge der Staats- und Regierungschefs, die er im Weißen Haus empfangen hat. Den Anfang machte am 16. April Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga. Als zweiter traf am 21. Mai Südkoreas Präsident Moon Jae In in der Washingtoner Machtzentrale ein. Ostasien, genauer: der Machtkampf gegen das aufsteigende China, das sich anschickt, die Vereinigten Staaten vom Thron der dominanten Supermacht zu stoßen, ist eindeutig zum Dreh- und Angelpunkt der US-Außen- und Militärpolitik geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft an diesem Donnerstag, drei Monate nach Suga und zwei Monate nach Moon, im Weißen Haus ein.

Zwar sind sich Washington und Berlin in dem Ziel einig, Beijings Aufstieg zu bremsen, ihn nach Möglichkeit sogar zu stoppen. Differenzen gibt es allerdings in der Frage, wi...