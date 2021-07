Rechte Jugendarbeit

Vor einiger Zeit machte die Meldung die Runde, der rechte Rapper Chris Ares habe in gleich zwei sächsischen Städten versucht, einen Jugendklub zu eröffnen. Auch in Bischofswerda gibt es diesbezüglich Ambitionen. Damals hatte selbst die örtliche AfD-Fraktion das Ansinnen abgelehnt. Nun allerdings will die Partei in der rund 10.000 Einwohner zählenden Stadt in puncto Jugendarbeit selbst aktiv werden.

Wie in der vergangenen Woche die Sächsische Zeitung berichtete, bemüht sich der in der Region bekannte »Saxonia Kinderland e. V.« darum, einen Jugendtreff zu eröffnen. Konkret geht es um eine verfallene Bretterbude in der Nähe eines Fußballplatzes. Das Projekt dort solle »völlig ideologiefrei« sein, wie ein entsprechendes Schriftstück des Vereins versichert. Genau das darf jedoch bezweifelt werden.

Vorsitzender des Vereinsvorstandes von »Saxonia Kinderland« ist Claus Kleinert. Kleinert ist nicht nur Kreisrat für die AfD im ostsächsischen Bautzen, sondern sitzt fü...