BlacKkKlansman

In den 1970er Jahren wird Ron Stallworth der erste schwarze Polizist in Colorado Springs. Zunächst setzt man ihn ein, um Veranstaltungen der Black Panther zu beobachten. Dann gelingt es ihm, telefonisch mit dem Ku-Klux-Klan Kontakt aufzunehmen, in den er schließlich als Mitglied aufgenommen wird. Als er persönlich einem Treffen beiwohnen soll, lässt er sich von einem jüdischen Kollegen vertreten. US 2018. Mit John David Washington und Adam Driver schön besetzt.

Arte, 20.15 Uhr

Exakt – Die Story

Nach der Haft – Von der Angst, draußen zu scheitern

Tony hat seine Haftstrafe bis zur letzten Minute abgesessen und keine Haftlockerungen bekommen. Als er im Januar vor das Tor der Anstalt in Untermaßfeld in Thüringen tritt, hat er keine Wohnung, keine Arbeit, kei...