Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rotlicht: Leistungsgesellschaft Frank Rehberg Wir leben in einem Zeitalter bewusster begrifflicher Täuschungen. Eine solche stellt die Kennzeichnung unserer gegenwärtigen Gesellschaftsformation als Leistungsgesellschaft dar. Dieser Begriff suggeriert erstens, es zähle nur die (Arbeits-)»Leistung«, auch zum Beispiel für das Erlangen einer hohen sozialen Stellung bzw. des Status einer Person. Zweitens verschleiert der Begriff, dass es sich um eine nach kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten funktionierende Gesellschaft handelt und der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, nicht der zwischen »Leistung« und »Nichtleistung«, hier die bestimmende Rolle spielt. Drittens unterstellt er, dass jede und jeder es nach oben, in hochentgoltene (Macht-)Positionen schaffen könne, wenn er sich nur hinreichend anstrenge. Damit wird viertens zugleich angenommen, dass es immer nur auf den einzelnen, seine individuellen Fähigkeiten, die richtigen Fertigkeiten und Qualifikationen ankomme. Bei all diesen Annahmen soll d...

