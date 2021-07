Hirsch, Schwabe, Edel

»Das Auge von Dresden« lautet der Titel eines Films über das Schaffen des Kameramanns und Regisseurs Ernst Hirsch. Er wurde am Dienstag 85 und ist Chronist seiner Heimatstadt, seit er 1953 begann, der Nachrichtensendung »Aktuelle Kamera« Berichte aus Dresden und Umgebung zu liefern. Besonders lagen ihm Dresdens Kunstschätze am Herzen. Er arbeitete als Trickfilmer und intensivierte seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Schamoni, als man ihn 1989 in den Westen ziehen ließ. Schon bald war er wieder zurück und hat seitdem neben der eigenen Filmarbeit filmische Zeugnisse über Dresden aus früheren Jahrzehnten gesammelt und archiviert. Das macht ihm noch immer Freude!

Am Montag jährte sich zum 30. Mal der Todestag eines der­ populärsten Schauspieler der DDR. Willi Schwabe begann nach dem Krieg bei Brecht und Weigel und galt lange als dienstältestes Mitglied des Berliner Ensembles. Große Bekanntheit brachten ihm aber seit 1955 die Besuche in seiner »Rumpelk...