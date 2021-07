EM der Versager

Zuerst liebe Leserinnen, haben Sie Mitleid mit mir! Die Euro 2020 ist heute schon wieder so was von Geschichte, und es war keine rühmliche für meine Gruppe F. Noch kann ich nicht loslassen. Sie erinnern sich vielleicht, mit wem ich es zu tun hatte: Titelverteidiger Portugal (zu zaghaft), Weltmeister Frankreich (zu arrogant) und Exangstgegner Deutschland (realitätsresistent). Alle im Achtelfinale rausgeflogen, die Loser! Und ich verschwand mit ihnen in der Versenkung. Gruppendynamik.

Doch meine Pappenheimer waren nicht die einzigen Versager. Ganz weit vorn liegt unbestritten die UEFA. Die »unpolitischste« Organisation der Welt hat es zweifellos geschafft, alle Europäer von Katar bis Aserbaidschan fußballerisch zu verein...