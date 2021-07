Teure Bleibe

Die Mietbelastung ist hoch, eine Trendumkehr nicht in Sicht, vor allem nicht für Arme. Rund 4,1 Millionen Haushalte hierzulande müssen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben – einschließlich Nebenkosten und Heizung. Betroffen sind 49 Prozent aller großstädtischen Haushalte, oder anders ausgedrückt: etwa 6,5 Millionen Menschen. Dabei seien eventuelle Sozialtransfers und Wohngeld bereits berücksichtigt, heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung (HBS). Anlass ist eine kürzlich vorgestellte Studie eines Forscherteams um den Berliner Stadtsoziologen Andrej Holm. Für ihre Erhebung hatte das Team die aktuellsten verfügbaren Daten aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes ausgewertet.

Man könnte meinen, eine Mietbelastungsquote von 30 Prozent des Haushaltseinkommens sei nicht viel. Ist es aber. Insbesondere für Geringverdiener. Das sehen nicht nur Sozialwissenschaftler so. Gle...