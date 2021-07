Und Gott sah, dass es gut war

Thomas Gsella, dem Aschaffenburger Dichterfürsten und früheren Titanic-Crack und -Chef, müsste man, weil er so ein rundum lieber Mensch ist, alles verzeihen, müsste man einem so rundum lieben Menschen überhaupt mal etwas verzeihen. Bloß zweierlei fällt mir, seinem Exkollegen und jüngeren treuen Freund und Fan, da ein: dass er als Prosaist nur mehr so selten in Erscheinung tritt, der Menschheit deutscher Zunge und zumal dem Nachwuchs zu zeigen, wie das geht und was das heißt, schreiben; und dass der leidenschaftliche Wahl-Aschaffenburger die 10,20 Euro nicht übrig hatte, um sein Familien-Kfz mit einem sog. Wunschkennzeichen auszustatten – AB-AB. Wo er schon in Aschaffenburg wohnt! Und solch ein Meister des ausgepichten Kreuzreims ist:

»Kahl an alten Armen, Beinen,

Dünner Brust, die Achseln licht,

Glänzend leer mein Schopf, denn einen

Solchen Haarwuchs hab ich nicht.

*

Habe: Metastasenbrauen.

Schnarche: durch mein Nasenhaar.

Neben mir, ihr Lieben Frauen,

Schlaft ihr...