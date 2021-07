Unglück am Nepomukstag

Wie viele großartige Schriftsteller hat dieses kleine Österreich hervorgebracht. Und fast alle haben sie ihre Heimat gehasst. Mal beschämt, wie Ingeborg Bachmann, mal leidenschaftlich wie Elfriede Jelinek und mal mit tobender Inbrunst wie Thomas Bernhard. Auch Christoph Ransmayr spricht in seinem jüngsten Roman, »Der Fallmeister«, von einem Land an der Donau, in dem der »Hass auf alles Fremde das Leben bestimmt«. Konkreter wird der Schriftsteller freilich nicht. Die bornierte Welt, die er entwirft, ist ein unbestimmter Ort. Eine Grafschaft namens Bandon an einem Weißen Fluss gelegen in einer fernen Zukunft. Die Schleusen, die den reißenden Strom einst bändigten, um Lastenkähnen den Transport von Salz zu ermöglichen, werden längst nicht mehr genutzt. Der alte Fallmeister, so die Berufsbezeichnung des Schleusenwärters, ist nicht mehr der Herr über Leben und Tod wie seine Vorfahren, sondern nurmehr der Verwalter eines Freilichtmuseums, in dem dann und wann z...