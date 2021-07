Business first

Mit jeweils 60.000 zugelassenen Zuschauern für die beiden Halbfinals zwischen Italien und Spanien am gestrigen Dienstag und Dänemark gegen England an diesem Mittwoch sowie für das Endspiel am kommenden Sonntag wird die Pandemie-EM in London ihr unwürdiges Ende finden. Wen interessieren bei der UEFA Inzidenzen und Mahnungen von Gesundheitsexperten. Das Produkt muss auch in pandemischen Zeiten glänzen und – das ist die andere Seite der Medaille – dank möglichst vieler Zuschauer möglichst viel Geld in die Kassen spülen.

Die EM ist für die UEFA die wichtigste Einnahmequelle, jedes Ticket zählt. Zumal der kontinent...