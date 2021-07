Hamacher, Böttcher

Ende der fünfziger Jahre trat der renommierte Defa-Animationsfilmregisseur Will Hamacher aus der SED aus. Grund war die Einmischung der Partei in sein Privatleben. Obwohl er verheiratet war, hatte er sich in seine fast zwanzig Jahre jüngere Kollegin Sieglinde Rüger verliebt. Für einen guten Sozialisten ging das gar nicht! Mit dem Parteiaustritt schien das »Problem« erledigt – der Zeichentrickfilmer arbeitete weiter und machte aus seiner Kollegin seine Ehefrau Sieglinde Hamacher. Die Dresdnerin, die am Sonntag 85 Jahre alt geworden wäre – sie starb Ende vergangenen Jahres –, wollte eigentlich Bühnenbildnerin werden, ging dann aber zum neugegründeten Dresdner Trickfilmstudio. Der erste Film, an dem sie 1956 als Phasenzeichnerin mitarbeitete, war »Petz, der Bär«. »Ich war gewohnt, mit großem Pinsel auf riesigen Formaten zu arbeiten«, erzählte sie. »Und hier musste ich plötzlich auf kleinen weißen Papierblättchen winzige Zeichnungen machen:...