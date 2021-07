Null komma nix

Null Bock auf null Prozent haben die Beschäftigten der Sparda-Banken, die diese Woche streiken. Denn null Prozent für mindestens 24 Monate ist das Angebot, das die Vorstände den etwa 5.600 Bankangestellten gemacht haben. Nach regionalen Aktionen will Verdi den Druck nun erhöhen. Am Dienstag traten Beschäftigte der Sparda-Banken Hannover und Baden-Württemberg in den Streik, für den heutigen Mittwoch sind die Angestellten bei der Sparda-Bank Hamburg und am Donnerstag die Mitarbeiter der Sparda-Bank Südwest zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Gegründet wurde die erste Sparda-Bank als »Spar- und Vorschussverein der badischen Eisenbahnbeamten«. Das ist der Grund, warum Verdi zusammen mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG die Tarifverhandlungen führt. Gemeinsam fordern sie eine Erhöhung der Gehälter in Höhe von 3,5 Prozent, mindestens aber ein Plus von 120 Euro, die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 50 Euro, Kündigungsschutz und die Option, die Gehaltserhöhu...