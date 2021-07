Kampf gegen Vertuschung

Es kann Jahre dauern, bis die Untersuchungen zu den Todes­umständen des am 19. Juni bei einem brutalen Polizeieinsatz im tschechischen Teplice gestorbenen Rom Stanislav Tomas abgeschlossen sind. Das hat der Vertreter des Europäischen Zentrums für die Rechte von Roma (ERRC), Jonathan Lee, in einem Videostatement erklärt, wie das Nachrichtenportal Romea.cz am Montag berichtete.

Lee sagte, dass das ERRC der Familie von Tomas einen Anwalt zur Seite gestellt habe. Er gab zudem bekannt, dass wegen des Todes in Polizeigewahrsam Strafanzeige gestellt worden sei. Man sei »entschlossen, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuloten, sowohl im Inland als auch auf europäischer Ebene, um sicherzustellen, dass die Familie des Opfers Gerechtigkeit erfährt«. Der Zeitplan werde nun aber von der tschechischen Justiz diktiert, das Verfahren könne sich mit Blick ...