Juristischer Sieg

Alexandra (Name geändert) verlässt glücklich das Gebäude des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt. Für sie endet mit diesem Tag ein jahrelanger Rechtsstreit mit ihrem »Arbeitgeber«, der Freien Universität Berlin. Alexandra, die als technische Mitarbeiterin im IT-Support tätig war, gewann vergangenen Mittwoch letztinstanzlich gegen die Unileitung.

Der Hintergrund: Das Bundesarbeitsgericht beurteilte das Auslaufen ihres Vertrages vor 38 Monaten durch Befristung nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) als unwirksam. Zuvor hatte Alexandra bereits vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg recht bekommen, was die Unileitung nicht davon abhielt, das Verfahren vor das BAG zu bringen. »Es ist Teil der Zermürbungsstrategie des Präsidiums, Verfahren durch alle Instanzen zu treiben«, so Claudius Naumann, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe, am Dienstag zu jW. »Beschäftigte werden unter finanziellen Druck gesetzt, in der Hoffnung, sie knicken ein. Ih...