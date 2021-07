Zum Inhalt dieser Ausgabe | Offenkundige Diffamierung Medienpolitische Zeitung von Verdi unterstützt Angriffe auf Kuba durch »Reporter ohne Grenzen« Nick Brauns Im Jahr 1842 schrieb Karl Marx in der Rheinischen Zeitung eine ­Artikelreihe zur Freiheit der Presse. Der 24jährige Philosoph wandte sich nicht nur gegen die Polizeizensur ­radikal-oppositionellen Gedankenguts. Er kritisierte auch vermeintlich wohlwollende Verteidiger der Pressefreiheit unter der Bourgeoisie, die darin lediglich eine Unterform der Gewerbefreiheit sehen wollten, mit den Worten: »Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.« Wie zu Marx’ Zeiten scheint eine Einschränkung der Pressefreiheit als Gewerbefreiheit manchen heutigen Verteidigern der Pressefreiheit ein gravierenderes Verbrechen zu sein als Inhaftierungen und Morde an Journalisten oder deren Gefährdung in Kriegsgebieten. Diesen Eindruck erweckt eine Weltkarte der Pressefreiheit, die der letzten Ausgabe von M – Menschen Machen ­Medien, dem medienpolitischen Magazin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, beilag. Herausgeber der Karte ist die Organisation »Reporte...

Artikel-Länge: 3640 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen