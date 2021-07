Tanz auf dem Grab

Einer von Friedrich Kittlers schönen Gedanken in dem Buch »Grammophon, Film, Type­writer« ist, dass das Schreiben selbst zum Gegenstand der Literatur wurde, als die Frauen an den Schreibmaschinen die Sätze der männlichen Autoren zu notieren begannen. Was so profan anwesend ist wie eine Sekretärin, wird aus der Imagination entlassen: Literatur braucht Abstand, alles Schreiben umkreist ein Abwesendes, Medien verändern strukturell die Inhalte, die sie aufzeichnen. François Ozon kennt sich wohl damit aus. Wahrscheinlich hat er schon in der Grundschule heimlich Roland Barthes’ »Fragmente einer Sprache der Liebe« gelesen, weil er irgendwo aufgeschnappt hatte, dass Barthes schwul ist. In jedem Fall zitieren die schwulen Jungs in Ozons Filmen immer noch Gedichtzeilen von Paul Verlaine, die dieser, wie sie vom Hörensagen wissen, für seinen blutjungen Freund und Mitbewohner Arthur Rimbaud verfasst hatte.

Klischees sind gut, wenn man sich vor Augen hält, dass frappan...