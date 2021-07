»OPEC plus« uneins

In der größten Interessengemeinschaft erdölproduzierender Staaten, der »OPEC plus«, ist ein Streit über die künftige gemeinsame Fördermenge und die Quoten einzelner Länder ausgebrochen. Die dadurch entstandene Unklarheit trieb die international wichtigste Orientierungsmarke Brent in den letzten Tagen auf Preise von mehr als 77 US-Dollar pro Barrel, die höchsten Werte seit Herbst 2018.

Auch in den USA liegen die Öl- und Benzinpreise auf Rekordhöhe. Der Preis der für Nordamerika maßgeblichen Orientierungsmarke West Texas Intermediate (WTI) stieg kurzzeitig auf mehr als 75 Dollar pro Barrel. Am Mittwoch mittag unserer Zeit wurde Brent mit 75,75 und WTI mit 74,50 Dollar notiert. Normalerweise betragen die Unterschiede zwischen Brent und WTI mehrere US-Dollar.

Die 23 Staaten der OPEC plus, mit Saudi-Arabien und Russland an der Spitze, hatten sich am 12. April 2020 auf die Reduzierung ihrer Fördermenge um 9,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) verständigt. Damit woll...