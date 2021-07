Folter in Italiens Knästen

In den italienischen Medien nehmen die Schlagzeilen über folternde Vollzugsbeamte im Gefängnis »Francesco Uccella« in der Kleinstadt Santa Maria Capua Vetere bei Neapel in Kampanien kein Ende. Am 5. April 2020 war es dort während des ersten Lockdowns in der Coronapandemie zu Protesten der Häftlinge gegen völlig unzureichende Schutzmaßnahmen und die hygienischen Bedingungen gekommen.

Obwohl es sich, wie Medien betonen, um »eine kleine Revolte« und »gewaltlose Reaktionen« handelte, ordnete der Direktor der Gefängnisverwaltung von Kampanien, Inspektor Antonio Fullone, am nächsten Tag eine Strafaktion an. Etwa 100 Polizisten einer Spezialeinheit, die von Fullone gegründet worden war und »im Falle der äußersten Notwendigkeit und nur vorübergehend bei der Wiederherstellung der Ordnung und der Sicherheit in den regionalen Justizvollzugsanstalten« eingesetzt werden sollte, fielen über die vollkommen wehrlosen Häftlinge her. Sie wurden geschlagen, mussten sich ausz...