Zum Inhalt dieser Ausgabe | Betreiber fein raus Burbach: Milde Strafen für Sicherheitsleute nach systematischen Quälereien in Sammelunterkunft Bernhard Krebs Monatelang waren Geflüchtete in einer Sammelunterkunft in Burbach im Siegerland von Angehörigen des Wachdienstes eingesperrt, geschlagen, gequält und gedemütigt worden. Ende September 2014 flogen die Gewalttaten auf – jedoch nicht aufgrund des Einschreitens der Strafverfolgungsbehörden, sondern dank eines WDR-Journalisten, dem ein Video zugespielt worden war, auf dem Wachleute einen jungen Mann zwangen, sich auf eine mit Erbrochenem verschmutzte Matratze zu legen. Auf später von der Polizei sichergestellten Handyfotos posierte ein Wachmann mit dem Fuß im Nacken eines auf dem Boden fixierten Heimbewohners. Am Mittwoch wurden nun Urteile gegen die verbliebenen vier von ursprünglich 30 Angeklagten vor dem Siegener Landgericht gesprochen. Gegen die Männer ergingen wegen Freiheitsberaubung Geldstrafen zwischen 900 und 3.500 Euro. Laut Landgerichtssprecherin Silvia Sünnemann waren insgesamt n...

