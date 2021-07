Zum Inhalt dieser Ausgabe | Den Donbass loslassen? Ukraine: Selenskij bringt Referendum über Zukunft der abgespaltenen »Volksrepubliken« ins Gespräch Reinhard Lauterbach Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat erstmals öffentlich die Möglichkeit eines Referendums über die Zukunft der »nichtkontrollierten Gebiete« im Donbass ins Gespräch gebracht. In einem Interview, das der Fernsehsender 1+1 Ende Juni ausstrahlte, sagte Selenskij, ein solches sei möglich, wenn die Minsker Verhandlungen endgültig scheiterten. Dann müsse das ukrainische Volk entscheiden, ob es die »vollständige Trennung« von den 2014 abgespaltenen, international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk wolle. Heute sei das einzige, was die Ukraine noch mit diesen Regionen verbinde, die zu sowjetischen Zeiten gebaute Wasserversorgung. Abgesehen von der durch Selenskij angedeuteten Drohung, gegenüber den »Volksrepubliken« eine ähnliche Wasserblockade einzuführen, wie es die Ukraine gegenüber der Krim tut – sie müsste zunächst einen Umgehungskanal für die Wasserversorgung von Mariupol bauen, schnell ginge das also nicht. Wie ein solches Re...

