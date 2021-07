Einen letzten Funken Gerechtigkeit

Meine Teams sind ausgeschieden, ich habe in Sachen »UEFA Euro 2020« nichts mehr zu melden. Ich danke dem großartigen Peter Merg, dass ich in besagter Causa trotzdem noch mal das Maul aufreißen darf (dies an die Adresse von Huth: Rentenvertrag für Merg! Sofort!).

Ich pflichte meinem Freund Günther Koch bei. Der Drecksveranstalter, die UEFA, hat alles dafür getan, um England ins Finale zu hieven. Man muss die Dänen nicht mögen (sowieso kann man Völker nicht mögen, genausowenig kann man irgendein Volk hassen, man liebt oder lehnt ab: immer nur das einzelne, den konkreten Menschen), aber wer nicht sieht, dass die Roten nach Strich und Faden beschissen wurden, dem kann ich nicht mehr helfen. Verglichen mit dem Elfmeter für die drei Affen is...