Kampf um Absatzmärkte

Wieder einen Titel verspielt. Die deutschen Maschinenbauer sind nicht mehr Exportweltmeister.

China hat ihnen den Rang abgelaufen. Beijings erklärtes Ziel ist es, nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens für allerhand blinkenden Nippes, goldene Winkekatzen, IKEA-Möbel oder Textilien zu sein. Mit der Strategie »Made in China 2025« und dem 14. Fünfjahresplan strebt die Volksrepublik bis zum Jahr 2035 die technologische Vorherrschaft in zentralen industriellen Branchen an. Mit Hilfe des Modells der »dualen Zirkulation« soll die chinesische Binnenwirtschaft gestärkt werden, um bestehende Abhängigkeiten von der globalen Wirtschaft zu verringern. Der Außenhandel soll als »externer Wirtschaftskreislauf« eine ergänzende, aber nicht mehr wie in den vergangenen v...