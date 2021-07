»Wir arbeiten offen und partizipativ«

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, kurz KAS, und die Bremer CDU bezeichneten kürzlich die Naturfreundejugend als »linksextrem«. Wie kam es dazu?

An unserer Hausfassade des Jugendhauses Buchte hängt ein Transparent, auf welchem auf die Situation einer in Untersuchungshaft sitzenden Antifaschistin und auf die Möglichkeit zur solidarischen Rechtshilfeunterstützung über ein Spendenkonto der Roten Hilfe hingewiesen wird. Solidarität, die Gültigkeit der Unschuldsvermutung und die Ermöglichung von Rechtshilfebeistand sind demokratische Grundsätze, die wir wichtig finden. Die KAS und die Bremer CDU sehen das offenbar anders.

Es gab dann eine Anfrage der CDU an den Senat, in der es um die Höhe der Förderung des Jugendhauses Buchte und die Frage ging, inwieweit die pädagogische Arbeit den Ansprüchen des Gremiums genüge. Was hat der Senat geantwortet?

Die Kernantwort war relativ unaufgeregt. Zuerst wohl die wichtigste Antwort für die CDU, laut Senat sind wir nicht für unse...