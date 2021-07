Diskriminierung pausiert

Die neue israelische Regierung ist am Dienstag mit der Verlängerung der Laufzeit eines Gesetzes gescheitert, welches die Staatsbürgerschaft für Palästinenserinnen und Palästinenser einschränkt. Obwohl in der Koalition – ein Achtparteiensammelsurium aus sozialdemokratischen bis hin zu ultrarechten Parteien – ein Kompromiss ausgehandelt worden war, scheiterte die Verlängerung schließlich an einem Abweichler.

Das Gesetz, das erstmals im Jahr 2003 verabschiedet und seitdem jährlich verlängert wurde, verhindert, dass palästinensische Ehepartner von israelischen Staatsbürgern die israelische Staatsbürgerschaft erhalten können: eine Einschränkung, die explizit nur für Palästinenserinnen und Palästinenser galt, nicht aber für Ehepartner aus anderen Staaten. In der Folge wurde der Zuzug von Partnerinnen und Partnern mit palästinensischer Staatsbürgerschaft nach Israel verhindert. Die Verlängerung des Gesetzes war in den vergangenen Jahren meist nur eine Formalie g...