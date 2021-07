Gewollter Krieg

Am 4. August 1914 folgte Karl Liebknecht der Fraktionsdisziplin und stimmte im Reichstag nicht gegen die Kriegskredite. Am 2. Dezember 1914 stimmte er als einziger SPD-Abgeordneter gegen die zweite Regierungsvorlage von Kriegskrediten. In der Fraktion schlug er zuvor folgende Erklärung vor. Sie wurde mehrheitlich abgelehnt.

Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg, und zwar besonders auch auf deutscher Seite mit dem Ziel von Eroberungen großen Stils. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens aus bestenfalls um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam im Dunkel des Halbabsolutismus und der Geheimdiplomatie hervorgerufenen Präventivkrieg, zu dem die Gelegenheit günstig schien, als die große deutsche Wehrvorlage verabschiedet und ein technischer Vorsprung gewonnen war. Es handelt sich auch um ein bonapartistisches Unternehmen zur Zertrümmerung und Demoralisierung der rapide anwachsenden revolutionären Arbeiterbewegu...