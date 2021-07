»Wir müssen nicht jeden Mist unterschreiben!«

Zwei Jahre lang sollen die rund 5.600 Beschäftigten der Sparda-Banken auf jegliche Entgelterhöhung verzichten, wenn es nach den Chefs der genossenschaftlichen Kreditinstitute geht. In der laufenden Woche streikten Beschäftigte deshalb in mehreren Städten. Wie war die Resonanz auf den Aufruf zu Warnstreiks bei der Sparda-Bank?

In Hannover und Hamburg haben sich jeweils mehr als hundert Teilnehmer daran beteiligt; in Stuttgart um die 150. Auch im Bereich Südwest liefen die Aktionen super. Ein Teil der Belegschaften hat sich vor Ort am Arbeitskampf beteiligt, andere Beschäftigte traten im Homeoffice in den Ausstand. Und so blieben die Schalter zu und die Laptops und Smartphones ausgeschaltet. Durch die ganztägigen Warnstreiks wurde die Arbeit in etlichen Sparda-Filialen stark beeinträchtigt, einige mussten auch schließen. Verglichen mit Tarifrunden der Vergangenheit ist die Beteiligung an den Streiks sehr gut. Es waren übrigens die ersten Bankbeschäftigten, d...