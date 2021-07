Konfliktzone Mittelmeer

In der neuesten Ausgabe des von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) herausgegebenen Magazins Ausdruck geht es hauptsächlich um die Lage im und am Mittelmeer. Seit dem ersten Auftreten des Covid-19-Virus hat das öffentliche Interesse am Drama an der Südgrenze der Europäischen Union und speziell an der deutschen Beteiligung an der Abwehr von Geflüchteten und Migranten stark nachgelassen. Ein Grund mehr, sich mit der aktuellen Entwicklung in dieser Region auseinanderzusetzen.

Jacqueline Andres analysiert im ersten Beitrag des Heftes die zunehmende Militarisierung des südlichen Grenzmeeres der EU. Verschiedene NATO-Staaten unterhalten in Küstengebieten und auf Inseln dauerhaft angelegte Militärstützpunkte. Es gibt immer wieder Manöver von Seestreitkräften auf dem Mittelmeer und Frontex-Operationen, die abwechselnd mit der Absicherung des Seehandels, mit »Terrorismusbekämpfung« oder aber Migrationsabwehr begründet werden.

