Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der letzte König von Schottland Der frisch examinierte Arzt Nicholas Garrigan (James McAvoy) begegnet auf einer Reise durch Uganda zufällig Idi Amin, gespielt von einem großartigen Forest Whitaker. Der berüchtigte Diktator macht Garrigan gleich zu seinem Leibarzt. Dabei verliebt er sich ausgerechnet in eine Frau seines Chefs. Alles endet natürlich in einem furchtbaren Desaster. GB/USA/D 2006. Arte, 21.45 Uhr Exclusiv im Ersten Hammerskins Wir wissen, dass es sie gibt; und wie gefährlich sie sind: Nazis, wie immer sie sich gerade nennen. Nun wird mal wieder ein Geheimbund von Nazis aufgedeckt – und wir begrüßen das natürlich. Sie glauben an die Vorherrschaft der »weißen Rasse«, trainieren für den Tag, an dem sie die Macht übernehmen. Die Hammerskins verstehen sich als Elite...

Artikel-Länge: 2426 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen