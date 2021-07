Weiter Druck ausüben

Wenn Konzerne Standorte einfach dichtmachen, sind die Konsequenzen oft weit größer als man annimmt. Das zeigt die Schließung des Druckzentrums der Funke-Mediengruppe in Erfurt. Denn nicht nur die Drucker werden Ende des Jahres dort keinen Job mehr haben: Auch 150 Versandhelfer sind betroffen. Und im Gegensatz zu ihren Druckerkollegen ist für sie noch kein Sozialplan vereinbart worden. Die Verhandlungen darüber sollen aber bald beginnen, wie der MDR am Donnerstag berichtete. Demnach haben sich der Betriebsrat der Funke Thüringen Druckservice GmbH und die Funke-Mediengruppe vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht in Erfurt geeinigt: In einem Vergleich akzeptierte der Betriebsrat eine Einigungsstelle als Vermittler. Zuvor hatte der Betriebsrat gegen deren Einrichtung Beschwerde eingelegt, weil er dem Funke-Konzern vorwarf, »Verhandlungen mit unvollständigen und widersprüchlichen Informationen zum Druckzentrum blockiert zu haben«, so der MDR-Bericht weiter.

