Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Doc Fischer Der Klimawandel wirkt sich auf die Gesundheit aus. Sommerliche Hitzewellen halten länger an als früher und machen dem Kreislauf zu schaffen. Neue potentielle Krankheitsüberträger wie die Tigermücke fühlen sich bei steigenden Temperaturen auch nördlich der Alpen ganz wohl. Um diese und weitere Themen geht es in der Medizinsendung mit Moderatorin Julia Fischer (Wdh. vom Vorabend). D 2021 SWR, 10.10 Uhr Die sozialen Netzwerke der Tiere Zum Auftakt der neuen Dokureihe läuft »Freunde bevorzugt«. Die Folge widmet sich etwa dem Fressverhalten kenianischer Perlhühner – die rufen nach ihren Lieblingsartgenossen, wenn sie Futter finden. Das Filmteam setzt moderne Kamera- und Überwachungstechnik ein, um verborgenem animalischen Treiben auf die Schliche zu kommen. Die Fortsetzung ...

