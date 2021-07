»Schuldenzeitbombe« droht

Geht es nach der britischen Regierung, dann ist die Covid-19-Pandemie vorbei. Auch wenn die Zahlen trotz hoher Impfrate weiter drastisch ansteigen. Alleine am 4. Juli wurden 24.248 neue Fälle vermeldet. In England ist die Zahl der gefundenen Ansteckungen innerhalb von 14 Tagen um 161 Prozent angestiegen. Auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte wächst. 358 Menschen waren laut der Tageszeitung Daily Mail am 29. Juni englandweit aufgrund von Covid-19 in der Klinik, 54,3 Prozent mehr als noch vor sieben Tagen.

Doch die Regierung ficht das nicht an. Spätestens ab dem 19. Juli soll Schluss sein mit Maskenpflicht und Abstand halten. Ab dann sollen Schutzmaßnahmen nicht mehr eine Frage von Gesetzen, sondern eine der »individuellen Selbstverantwortung« sein, so hieß es aus Regierungskreisen am Wochenende und am Montag. Begleitet wird das vom Auslaufen verschiedener wirtschaftlicher Hilfsmaßnahmen des Staates. Auf Lohnabhängige und Kleingewerbetreibende kommt somit...