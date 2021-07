Auftakt mit Symbolwert

Die Wahl hat mindestens Symbolwert: Bei der konstituierenden Sitzung der verfassunggebenden Versammlung in Chile am Sonntag (Ortszeit) bestimmten die Abgeordneten die Linguistin der Universidad de Chile und Angehörige des indigenen Volkes der Mapuche Elisa Loncón zu ihrer Vorsitzenden. Nachdem im ersten Wahlgang niemand die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte, kam Loncón im zweiten Durchgang auf 96 der insgesamt 155 Stimmen. Zum Vizepräsidenten des Konvents wurde der Anwalt Jaime Bassa bestimmt, der ebenso wie Loncón keiner politischen Partei angehört.

An die Abgeordneten der Versammlung im ehemaligen Gebäude des Nationalkongresses in der Hauptstadt Santiago gewandt, erklärte Loncón – unter anderem in der Mapuche-Sprache Mapudungun –, nun gehe es darum, »die Geschichte des Landes zu verändern«. »Dieser Konvent wird Chile in ein plurinationales Chile, in ein multikulturelles Chile verwandeln.« Zudem forderte die 58jährige, in der neuen Verfassung...