Knappe Rohstoffe

Die Mieten vor allem in Großstädten steigen seit Jahren. Sie zu deckeln, Immobilienspekulation zu verbieten oder neuen kostengünstigen Wohnraum zu schaffen könnte zur Lösung des Problems beitragen. Wenn letztere nur sehr langsam vorankommt, wird das dieser Tage häufig mit einem Mangel an Baumaterialien und mit deren Kosten begründet, die sich in den letzten Monaten rasant verteuerten. Am Montag veröffentlichte das Statistische Bundesamt dazu Zahlen. Demnach stiegen die Preise für Holz, Stahl und Dämmaterial erheblich.

Je nach Verwendung am Bau legte im Mai der Preis für Holz zwischen 38,4 Prozent und 83 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahresmonat. Beim Stahl stiegen die Kosten um bis zu 44,3 Prozent, beim Kupfer um bis zu 37,7 Prozent und bei Bitumen bis zu 64 Prozent.

Etliche Baustoffe werden auf dem Weltmarkt schon seit längerem teurer. Vor allem der Nachfrage aus China und den USA wird der Anstieg zugeschrieben. In beiden Ländern zieht die Konjunktur »nac...