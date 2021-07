Klimawandel, Klimaforschung, Klimaleugner – kennt man alles. Aber wie steht’s um Klimaanlagen? Der Umweltjournalist Benjamin von Brackel hat in seinem Buch »Der Natur auf der Spur« (2021) zahlreiche Studien versammelt, die nahelegen, dass »der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt«: die auf der nördlichen Halbkugel lebenden in Richtung Arktis und die auf der südlichen in Richtung Antarktis. Bei den Tieren ist es häufig die abwandernde Nahrung, der sie folgen müssen. Bei den Menschen ist das nicht unbedingt so: Zwar fliehen immer mehr von ihnen in den Norden, weil sie in ihren Geburtsorten kein Auskommen mehr finden, gleichzeitig siedeln sich u. a. immer mehr US-Amerikaner ausgerechnet in den heißesten Bundesstaaten (Nevada, Florida und Arizona) an. Ähnliches gilt für die Europäer, die vermehrt vom Norden in den Süden Europas ziehen. Einer der Gründe ist laut US-Schriftsteller John Green (in: »Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?«,...